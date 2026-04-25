玩命直播｜千万网红逼主播「喂鳄鱼」呃打赏 惊揭本人未成年｜有片

内地直播平台再爆乱象，一名拥有逾千万粉丝的网络红人「夜巴黎」，近日被网民踢爆，在直播期间强迫旗下主播进行各种高危「惩罚」，包括进入装有鳄鱼的鱼缸，以及被捆绑模拟溺水，行径令人发指。更具爆炸性的是，有举报指「夜巴黎」更是未成年，并已冒用他人身份直播长达５年。目前，该网红的帐号已被平台封禁。

据内地《新民晚报》报道，网上近日疯传多段「夜巴黎」的直播影片。其中一段画面显示，其直播间内一名主播被要求进入一个鱼缸，与一条鳄鱼共处，并需闭气多秒。过程中，该名主播明显受惊，不断哭喊，表情极为痛苦。其他片段则显示，有主播被绳索捆绑，头部被多次按入水中，模拟溺水情境，以作「惩罚」。

除了虐待旗下主播，更有网民实名举报，指「夜巴黎」本人也是一名未成年人，长年盗用他人身份讯息注册帐号，进行直播并接受巨额打赏。举报者称，「夜巴黎」所属的「广东嘉火传媒」公会，旗下有多名主播均是未成年，其粉丝群体亦以未成年人为主，并有多名家长指控子女曾被诱导进行大额打赏。

事件引发舆论哗然，网民纷纷批评此类直播内容对未成年人影响恶劣，容易被模仿而引发意外。有知情人士透露，网上流传的「与鳄鱼同缸」影片，实为去年的直播录影，平台当时已对该主播作出处罚。

直播平台官方客服于本周四（4月23日）回应称，已记录相关举报，并会由专员跟进。平台重申，绝不允许未满18岁人士进行直播，一经核实将会封禁其直播权限。至当日下午六时许，拥有超过1113万粉丝的「夜巴黎」帐号，页面已显示「帐号已封禁」。

有内地律师分析指出，若网民举报属实，该名网红及其所属公会将涉嫌多重违法，包括组织未成年人进行违规直播、冒用他人身份证，以及诱导诈骗等。若数罪并罚，最高刑罚可达十年以上有期徒刑。