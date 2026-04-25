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缅甸电骗园区｜中使馆吁勿信高薪同游讯息 免赴泰遭转卖

即时中国
更新时间：09:00 2026-04-25 HKT
发布时间：09:00 2026-04-25 HKT

近日有广东大一女学生受邀参加泰国泼水节后，被转卖缅甸电骗园区，引起关注。中国驻泰国大使馆昨发布警示，呼吁切勿轻信社交媒体、短视频平台、即时通讯工具中的「高薪招聘」、「结伴旅行」等讯息。

相关新闻：缅甸诈骗园区︱粤女大学生游泰遭掳 家属付¥20万赎金仍被拖延

广东一女大学生「受邀」去泰国参加泼水节，被转卖至缅甸电诈园区。
广东一女大学生「受邀」去泰国参加泼水节，被转卖至缅甸电诈园区。

 

大使馆发文称，近期多名中国公民被不法分子以「高薪招聘」、旅游观光等名义诱骗，经泰国前往泰缅边境后从事电骗等违法犯罪活动，个别人员遭到人身控制、暴力侵害和非法拘禁，严重危及生命安全和合法权益。

内地传媒早前报道，广东一女大学生经「朋友」邀请，本月10日从广州飞往泰国，打算参加泼水节。当日飞机落地后，该朋友并未现身，她却被带至泰缅边境电骗园区。家人已支付20万元人民币赎金，但放人计划一再拖延，警方已立案调查。

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