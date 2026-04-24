Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗湖口岸︱男子偷运24条濒危沉香木炼 南下过关断正︱有片

即时中国
更新时间：19:20 2026-04-24 HKT
发布时间：19:20 2026-04-24 HKT

近日，深圳罗湖海关关员在对出境旅客进行监管时，发现一名男旅客进入海关监管区未作任何申报，且颈挂疑似濒危木珠炼，对其进行拦截检查。

经检查，关员在该旅客身上及行李中共查获木制手串及串珠颈链26条、木制摆件1件。经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，其中24件为属相关濒危物种名册上的瑞香科沉香木制品，其余3件则为普通木制品。

查获木制手串及串珠颈链26条、木制摆件1件。海关发布
查获木制手串及串珠颈链26条、木制摆件1件。海关发布
该男旅客进入海关监管区未作任何申报。海关发布
该男旅客进入海关监管区未作任何申报。海关发布
该男旅客进入海关监管区未作任何申报。海关发布
该男旅客进入海关监管区未作任何申报。海关发布

相关新闻：罗湖口岸︱鬼祟男北上变「蛇王」 过关被截揭身藏5活蟒︱有片

根据条例规定，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止任何单位和个人贸易、携带、邮寄濒危物种及其制品进出境。违反规定情节严重者，将追究刑事责任。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
9小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
7小时前
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
7小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
4小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
6小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
海外置业
5小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT