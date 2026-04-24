罗湖口岸︱男子偷运24条濒危沉香木炼 南下过关断正︱有片

近日，深圳罗湖海关关员在对出境旅客进行监管时，发现一名男旅客进入海关监管区未作任何申报，且颈挂疑似濒危木珠炼，对其进行拦截检查。

经检查，关员在该旅客身上及行李中共查获木制手串及串珠颈链26条、木制摆件1件。经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，其中24件为属相关濒危物种名册上的瑞香科沉香木制品，其余3件则为普通木制品。

查获木制手串及串珠颈链26条、木制摆件1件。海关发布

该男旅客进入海关监管区未作任何申报。海关发布

该男旅客进入海关监管区未作任何申报。海关发布

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根据条例规定，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止任何单位和个人贸易、携带、邮寄濒危物种及其制品进出境。违反规定情节严重者，将追究刑事责任。