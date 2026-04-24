恐怖安老院︱内蒙8旬汉狂殴同房阿伯2小时 打断地拖棍再擸金属拐杖扑穿头

子女将年迈父母送入安老院（内地称养老院），希望他们可获悉心照顾，想不到却让他们承受不必要痛苦。内地「红星新闻」报道，一宗长者在安老院遭室友持续殴打至遍体鳞伤的事件。



报道指，北京的马女士73岁父亲在内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁颐和康养老院生活，与另一名85岁老人同房生活。事发于4月10日午休期间，两人12时之前就回到房间，不久父亲就被打倒在地，直至下午2时护工才发现送医。她质疑养老院在人员安排与现场监护疏忽。

伤者出现大小便失禁

马女士表示，对方老人王某某「平时爱管著父亲」。但家人想著管著也不是多大的事情，何况每隔一段时间就会换宿舍，所以没有格外在意。



马女士说，根据父亲向警方的描述，事发当日王某某先说粗口骂人，父亲反驳一句就被对方殴打。自当中日开始，王某某打断拖把棍后，又用金属支撑拐杖打穿父亲头部。父亲曾多次呼救，但无护工前来查看，直至午后巡查时才发现伤者。经诊断，马女士的父亲尺骨骨折、双侧肋骨骨折，头皮裂伤缝合9针，并出现脑震荡。此外，其头皮、面部、双臂、双手及髋部均有伤，甚至出现大小便失禁情况。



马女士表示，安老院是当地收费最高、规格最高，月费在2000元（人民币‧下同）至4000元。

为当地收费最高安老院

针对马女士的质疑，「政务服务便民热线」12345回应称，「同屋老人入院评估为半失能无暴力倾向。无法预见暴力行为。殴打发生时，无任何外部声响和预警，两位老人未按床头呼救器。两位老人的房间紧邻活动室，现场活动的老人和护工都未听到任何异常声音。事发后处理没有不管不顾。」

据悉，目前该案已经被警方行政立案。阿鲁科尔沁旗公安局周四（24日）对马女士父亲发出鉴定意见，指其多处轻伤二级。当地民警称会根据鉴定结果将案件转为刑事案件。