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河南6岁女童下体流血4年　手术取1厘米玩具轮胎

即时中国
更新时间：12:43 2026-04-24 HKT
发布时间：12:27 2026-04-24 HKT

近日，河南一名6岁女童因反复阴道出血长达4年，经当地儿童医院检查后，发现其阴道内竟藏有一个约1厘米大小的黑色玩具轮胎，经手术成功取出，事件引起社会广泛关注。

下体存异物误判外阴炎

据都市报道指，该女童自2岁起便出现下体出血症状，期间多次在当地医院就医，均被诊断为外阴炎，接受相关治疗但情况一直未见好转。家长带她到河南省儿童医院求诊后，医生透过详细检查，终于发现其体内异物，并即时安排手术移除。

河南省儿童医院医生表示，该玩具轮胎在女孩体内已存在多年，是导致长期出血的主因。医生又透露，近5年来该院共接诊245宗下体存在异物的儿童病例，当中以幼童居多，大部分因好奇心强而自行将小物件放入下体。

约1厘米大小的黑色玩具轮胎。都市报道
约1厘米大小的黑色玩具轮胎。都市报道

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家长应教育子女安全知识

医生提醒家长，幼童好奇心重，容易将细小玩具或物件放入耳鼻及下体等部位，平日应多加留意孩子行为，并及早教育相关安全知识，避免类似悲剧发生。若发现孩子有不明出血或不适，应尽快到正规医院接受专业检查，切勿延误。

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目前女童手术后恢复良好。网友热评：「家长肯定后怕不已」、「家长不上心，如果上心不会四年才查出来」、「小孩好奇心重，无知无畏，大人可要操心」纷纷认为家长过于粗心，监护存在疏忽，呼吁家长提高警惕。

 

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