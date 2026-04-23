国产外骨骼设备｜外籍残障女穿上重新站立行走 亲友感动洒泪｜有片

近日在广州举行的广交会上，出现了令人动容的一幕。一名需依赖电动轮椅出行的外籍残障女士，在穿戴上一款中国研发的外骨骼智能设备后，成功实现独立行走。其同行亲友目睹此景，激动至当场洒泪。相关影片在网络广泛传播，引发热议，该款设备的制造商表示，产品预售价为1200美元（约港币9360元），目前库存已趋紧张。

成广交会暖心一幕

内媒《极目新闻》消息，事发于广交会的服务机械人专区。现场影片显示，该名外籍女士乘坐电动轮椅抵达展区，在工作人员及亲友协助下穿戴好外骨骼设备。起初她仅小心翼翼地尝试挪动脚步，未几竟能松开搀扶，独自稳步行走，甚至在场中慢行了两圈。

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设备制造商、杭州某公司的品牌总监张卫向《极目新闻》忆述，当时在场众多外国采购商目睹此景，均报以欢呼。该女士的同行亲友，疑为其姊姊，更是喜极而泣，工作人员随即上前安慰。

据介绍，该智能外骨骼设备的原理，是透过多个感应器捕捉人体运动意图，再由控制系统实时计算，指令驱动器输出适配的助力，从而辅助使用者完成行走、爬楼梯、登山等动作，有效减轻身体负担。

张卫表示，事件经网络传播后，该公司相关产品的搜索量急升近三倍，线上平台的销量亦显著增长，导致目前库存紧张，公司正加紧备货。他透露，影片中女士所穿戴的为将于本年第三季发布的新品，在广交会上的预售价为1200美元。