天眼直击｜山东怪男撑伞潜民居 专偷女鞋疑为恋鞋癖

山东莱州近日有「恋鞋癖」出没？网上疯传一段闭路电视影片，清楚拍下一名男子于上周五（19日）凌晨，竟撑著雨伞作掩护，鬼祟地潜入一户民居门外，偷走一对女装鞋。受害住户已即时报警，惟窃贼目前仍然在逃。

据内媒报道，事发于莱州某屋苑，从网上流传的「天眼」片段可见，一名男子在大半夜撑著伞，行为可疑。他缓步走近一个单位门前，并非避雨，而是以雨伞遮挡自己脸孔及身形，然后弯腰将摆放在门外鞋架上的一对女装鞋偷走，得手后便匆匆离去。

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户主发现鞋被偷后，翻查闭路电视揭发事件，随即报警求助，并通知物业管理处。

涉事屋苑的物业管理人员昨日（22日）表示，已将所有闭路电视片段交予警方。管理处强调，屋苑每日均有定时巡逻，并非在事发后才加强保安。目前，当地警方已就事件立案，正根据影片追查该名「雨伞偷鞋贼」的下落。