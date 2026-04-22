DeepSeek︱估值上调至200亿美元 市传腾讯、阿里洽谈首轮外部融资

内地AI初创企业DeepSeek，据美国科技网站报道，指正在寻求首轮外部融资，腾讯与阿里巴巴正与其洽谈。而DeepSeek的估值亦由原来100亿美元，上调至约200亿美元。

筹集不少于3亿美元

美国科技网站The Information于17日，引述多名消息人士报道，一向拒绝外部资本的DeepSeek，正寻求首轮外部融资，目标筹集不少于3亿美元（约23.4亿港元)，而腾讯与阿里巴巴正就投资DeepSeek展开洽谈。《中国证券报》其后引述某大型国资股权机构人士称，DeepSeek正启动首次外部融资的消息「很有可能属实」。

消息指出，市场强烈兴趣推动下，DeepSeek的目标估值，已由至少100亿美元(约780亿港元)，上调至逾200亿美元(约1560亿港元)，融资规模亦可能扩大。

消息人士透露，DeepSeek将中国AI初创公司月之暗面(Moonshot AI)作为部分估值参照基准，后者正以180亿美元(约1404亿港元)估值完成新一轮融资。

今年1月在香港上市的DeepSeek竞争者，智谱及稀宇科技，由原来估值不足百亿美元，到现在市值分别突500亿及300亿美元，故亦有分析指，DeepSeek的实际价值或不止200亿美元。

不过，消息指出，由于DeepSeek长期以来像一间开源技术的AI实验室，而非盈利导向的商业公司，其合理估值在中国科技和风投圈内部引发广泛讨论。而且DeepSeek迄今尚未产生可观收入，最终估值与融资规模均存在变数。