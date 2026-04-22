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北上注意｜内地KFC「限酱令」升级 额外酱料每包收1.2人仔

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更新时间：14:59 2026-04-22 HKT
发布时间：14:59 2026-04-22 HKT

为控制成本，内地肯德基（KFC）近日宣布，自本周一（20日）起，额外提供的酱料将不再免费。据悉，除正常配餐外，顾客如需额外的糖醋酱或甜辣酱，需以每包1.2元人民币（下同）的价格购买。

肯德基多要酱收费。 微博
肯德基多要酱收费。 微博

据界面新闻报道，肯德基全国餐厅已陆续执行新规定。目前收费酱料主要包括蘸酱及撒粉两大类，其中炸鸡酱、糖醋酱及甜辣酱每份售价1.2元，而各类风味撒粉则售0.9元。有店员表示，收费后的新包装酱料份量会略有增加，例如甜辣酱由20克增至30克。

肯德基多要酱收费。 微博
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肯德基此举被视为2024年推出「限酱令」的升级版，旨在进一步控制成本及避免浪费。官方曾指，过去有顾客一次索取数十包酱料，甚至有人在网上倒卖。其营运商百胜中国去年成本大增，此举显然是为对冲成本压力。

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