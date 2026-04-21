日网「反华AI片」产业链曝光 学者：如与二战前舆论操控手法

中日关系紧张，有民众为了流量和利益，刻意用AI制作反华影片，日本影片平台正流传着「破坏樱花的中国人」、「抢老人拐杖的中国留学生被开除了」等丑化中国人的影片。



日本《朝日新闻》早前发表系列报道，揭露一些日本博主正利用AI批量生产反华虚构影片，作为追逐收益的「流量密码」，更形成了「反华产业链」。《环球时报》引述学者分析，这与二战前日本社会的舆论操控手法相似。

《朝日新闻》报道，影片创作者可通过平台接单，承接「中国人做出扰民行为，最终自食恶果」的虚构类影片，平台还配有详细的操作手册。极具煽动性的丑化中国人虚构影片只需几分钟就生成，部分影片并未注明是真实事件还是虚构，影响极其恶劣。

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创作者每月最多收近3万元

报告举出多个例子，包括一名60多岁的日本男子曾是政府公务员，如今从事反华影片的制作。他接受《朝日新闻》访问时表示，起初他制作棒球明星大谷翔平的影片，但收入并不稳定，甚至出现亏损。大谷翔平影片的广告单价约为每千次播放300日元（约14.7港元），但反华影片的单价高达约1000日元（约49港元）。反华影片播放播率更高，最多时每月收约60万日元（约2.9万元）。这名男子自称从未去过中国，也没有和中国人打过交道，但就是「讨厌中国人」。

另一名兼职制作反华影片的20多岁男子指出，起初以制作「吹捧日本类」影片为主，自去年秋天左右，明显发现「批判中国类」的订单变多。刚好日本首相高市早苗上任后的「台湾有事」论，让中日两国关系紧张，使其制作影片更受欢迎。

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辽宁大学美国与东亚研究院院长吕超表示，日本AI反华影片产业链绝非单一的网络乱象，而是日本政治生态与社会心理交织作用的产物。高市早苗涉台错误言论不仅恶化了中日关系，更在舆论场形成所谓「政治正确」的不良示范，这与二战前日本社会的舆论操控存在令人不安的历史相似性。

吕超认为，更值得警惕的是，这类内容往往伪装成「新闻」或「真实故事」，本质上是对受众认知的恶意操控。若纵容此类现象，将严重侵蚀日本社会的对华认知基础，压缩两国关系的改善空间，更将反噬日本自身的国际形象。