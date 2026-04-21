文锦渡口岸｜壮男著尿片藏1.6公斤银粒 行路似机械人过关断正︱有片

水货客走私奇招层出不穷！文锦渡海关近日截获一宗案件，一名男子利用纸尿片作为「藏宝库」，将重达1.65公斤的纯银粒绑藏身上，企图蒙混过关，惟因步姿怪异，最终被关员识破，人赃并获。

为「带工费」犯案

据海关发布，近日，文锦渡海关人员在旅检进境大堂执勤期间，留意到一名经「无申报通道」入境的男性旅客，其步履异常僵硬，与常人有异，遂将其截停作进一步检查。

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关员经查验后，赫然发现该男子在裤内竟加穿了一条成人纸尿片。关员要求其脱下检查，在尿片内搜出大批用胶袋包裹的银灰色颗粒物。

经点算，该批疑似银粒的物品共重1.65公斤。在关员的质问下，该名男子承认是受他人所托，将该批银粒从境外带入内地以赚取「带工费」。

涉案的银粒其后被送往深圳海关工业品检测技术中心作鉴定，证实该批物品为足银，纯度高达99.99%。目前，案件已移交相关部门作进一步处理。海关方面重申，利用人身藏匿等方式走私属违法行为，一经定罪，可被追究刑事责任。