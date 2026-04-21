粗心妈用铰剪拆包裹 切断7个月大B女手指
更新时间：11:45 2026-04-21 HKT
发布时间：11:45 2026-04-21 HKT
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父母照顾孩子不能掉以轻心，否则随时让子女承受不必要伤害。近日，山东济南发生一宗家居意外，因为母亲一时大意，切断仅7个月大女儿的手指。
《齐鲁晚报》周一（20日）报道，涉事母亲当日抱著7个月大的女儿芙芙拆快递，使用剪刀时，竟将女儿右手食指第一关节完全剪断。芙芙爸爸即时四处寻找女儿的断指，终在梳化缝隙中找到，并把芙芙送院。
医生花3小时成功接驳
历时3个多小时的手术后，芙芙的手指被成功接驳。医生表示，孩子血管太细，直径不足0.5毫米，仅为成人的1/5，需用比发丝还细的显微缝线，在20倍显微镜下缝合6至8针。
报道指，芙芙已于上周四（16日）出院。医生指，女孩未来手指功能基本能恢复正常，不影响写字和生活。
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