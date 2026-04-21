网传故宫用猪血辟邪 专家澄清是建筑智慧

拥有600多年历史的北京紫禁城，向来流传不少传说，其中一个是指故宫每年要用60吨猪血镇邪。故宫博物院研究馆员、古建专家周干近日撰书澄清，故宫木构件中的确含有猪血，但并非为了辟邪，而是传统建筑智慧。

《北京日报》报道，周干在新书《坐在故宫屋檐下:图解紫禁城五十问》中，破除了不少关于故宫的错误传言。周干表示，故宫木构件的地仗层中确实含有猪血成分，但猪血并非用于镇邪，而是作为黏合剂，与砖灰、桐油、麻等材料调和成灰浆，包裹在木构件表面，防止木材遭受日晒、雨淋、虫咬。

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周干说，猪血中的蛋白质在碱性环境下分解，与灰浆中的钙离子交联，「能提高地仗层的黏接性能与耐久性，这是古代工匠的科学创造。」

古代建筑不但用猪血，也用牛血。史料记载，清道光14年，重建古代灞桥（现位于陕西西安），其拦墙石上「俱用糯汁牛血拌石灰嵌住，接缝加铁锭」，历经百多年风雨，仍坚固如初。