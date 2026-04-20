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中国游客︱济州往上海邮轮 约20岁华客堕海韩警搜救

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更新时间：16:42 2026-04-20 HKT
发布时间：16:42 2026-04-20 HKT

韩联社引述南韩济州西归浦海洋警察署消息，今日（20日）一艘由济州驶往上海的邮轮发生20多岁中国籍男子坠海事故，原因未知。南韩海警正展开搜救。

今日上午6时46分，海警接到该男子坠海的消息后，立刻派出2艘警备舰艇及相关人员前往事发海域附近展开搜救。报警当时，邮轮位于济州道西归浦市马罗岛西南方向34公里处海域。

据悉，这艘13.55万吨级邮轮昨日搭载2900多名乘客从济州驶往上海。海警初步判断失踪男子于今日（20日）凌晨3时49分许坠海。当时他穿著黑色衣服，坠海原因尚不得而知。

 

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