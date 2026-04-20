深圳大梅沙｜巨浪冲翻两栖沙滩车 1人抛出3人压车底｜有片

深圳大梅沙海滨公园周六（18日）发生惊险意外。一辆声称可抵御1.5米高海浪的水陆两栖沙滩车，疑被突如其来的巨浪击中翻侧，车上4名游客瞬间堕海，其中3人更一度被压在车底，情况危急。幸得岸边救生员迅速救援，终将全部人救起，涉事的水上活动项目目前已被即时煞停。

救生员跳海救人

综合内地《奥一新闻》及网民上传的影片所见，事发时有两辆水陆两栖沙滩车在海上行驶，其中一辆突然遭巨浪拍中，车身瞬间失控倾覆。一名游客被强大的冲击力抛出车外，另外3人则被困于倒扣的车身之下。

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千钧一发之际，在岸边待命的救生员第一时间跃入海中施救，多艘水上电单车亦迅速驰援。从画面可见，4名游客均按规定穿上救生衣，最终全数被成功救上岸。其中一名游客报称不适，由救护人员以担架床送往医院检查。

项目仅3个月即煞停

据了解，涉事的水陆两栖车项目由盐田区区属国企「深圳市沙头角商业外贸有限公司」营运，今年1月18日才正式投入服务，营运至今仅约3个月。该活动收费为每30分钟268元人民币。

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大梅沙海滨公园管理处已证实事件，并指涉事项目已于昨日（19日）起关闭。有工作人员向内地传媒透露，初步判断意外原因是车辆因操作延误，停靠在错误位置，不幸被巨浪击中。该工作人员同时补充，车身结构经浮力设计，倾覆后车内人员不会被完全压在水下，仍有充足呼吸空间。