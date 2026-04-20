Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳大梅沙｜巨浪冲翻两栖沙滩车 1人抛出3人压车底｜有片

即时中国
更新时间：14:51 2026-04-20 HKT
发布时间：14:51 2026-04-20 HKT

深圳大梅沙海滨公园周六（18日）发生惊险意外。一辆声称可抵御1.5米高海浪的水陆两栖沙滩车，疑被突如其来的巨浪击中翻侧，车上4名游客瞬间堕海，其中3人更一度被压在车底，情况危急。幸得岸边救生员迅速救援，终将全部人救起，涉事的水上活动项目目前已被即时煞停。

救生员跳海救人

综合内地《奥一新闻》及网民上传的影片所见，事发时有两辆水陆两栖沙滩车在海上行驶，其中一辆突然遭巨浪拍中，车身瞬间失控倾覆。一名游客被强大的冲击力抛出车外，另外3人则被困于倒扣的车身之下。

相关新闻：深圳蓝眼泪｜大梅沙现萤光海 游客惊叹「随手一拍都是大片！」

千钧一发之际，在岸边待命的救生员第一时间跃入海中施救，多艘水上电单车亦迅速驰援。从画面可见，4名游客均按规定穿上救生衣，最终全数被成功救上岸。其中一名游客报称不适，由救护人员以担架床送往医院检查。

项目仅3个月即煞停

据了解，涉事的水陆两栖车项目由盐田区区属国企「深圳市沙头角商业外贸有限公司」营运，今年1月18日才正式投入服务，营运至今仅约3个月。该活动收费为每30分钟268元人民币。

相关新闻：深圳海洋馆展人造鲸鲨 游客喊退票

大梅沙海滨公园管理处已证实事件，并指涉事项目已于昨日（19日）起关闭。有工作人员向内地传媒透露，初步判断意外原因是车辆因操作延误，停靠在错误位置，不幸被巨浪击中。该工作人员同时补充，车身结构经浮力设计，倾覆后车内人员不会被完全压在水下，仍有充足呼吸空间。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
7小时前
屯门一家四口轻铁齐逃票「落网」 女家长惊讶：估唔到星期日都会查飞 网民怒轰惯犯：身教做贼？！｜Juicy叮
屯门一家四口轻铁齐逃票「落网」 女家长惊讶：估唔到星期日都会查飞 网民怒轰惯犯：身教做贼？！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
2026-04-19 13:19 HKT
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
天气︱天文台：低压槽将「化身」冷锋 周四起有狂风雷暴 周五进一步降温至21°C
社会
4小时前
大棋盘︱大火聆讯添舆论压力 公务员加薪料难「加足」 行会中人：幅度或要作「让步」
大棋盘︱大火聆讯添舆论压力 公务员加薪料难「加足」 行会中人：幅度或要作「让步」
政情
7小时前
赵雅芝惨遭推撞向前仆画面曝光 保安怒极反击场面失控 遭狂迷紧盯生命屡受威胁
赵雅芝惨遭推撞向前仆画面曝光 保安怒极反击场面失控 遭狂迷紧盯生命屡受威胁
影视圈
6小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
路州大规模枪击案酿9死3伤 美汉射杀7子女劫车逃走 遭警追捕击毙
01:24
路州大规模枪击案酿9死3伤 美汉射杀7子女劫车逃走 遭警追捕击毙
即时国际
5小时前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
20小时前