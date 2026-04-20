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北上注意｜深圳暴雨雷电夹击 双预警生效中

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更新时间：14:06 2026-04-20 HKT
发布时间：14:06 2026-04-20 HKT

深圳今日（20日）中午天气急剧转坏，暴雨及雷电同时来袭。深圳市气象台于下午接连发出雷电及暴雨黄色预警信号，其中罗湖及龙岗两区预料将有暴雨，当局警告相关区域存在山洪风险，全市已进入暴雨戒备状态。

料三小时内降50毫米雨量

深圳市气象台于今日中午12时52分，率先向全市发出雷电预警信号，预计雷电将影响全市约3小时。其后雨势加剧，气象台于下午1时07分，再针对罗湖区的翠竹、东晓、东湖、清水河、笋岗街道，以及龙岗区的横岗、布吉、南湾、平湖、园山街道发布暴雨黄色预警信号。

深圳暴雨雷电夹击，双预警生效中。 深圳天气
深圳暴雨雷电夹击，双预警生效中。 深圳天气
深圳暴雨雷电夹击，双预警生效中。 深圳天气
深圳暴雨雷电夹击，双预警生效中。 深圳天气
深圳暴雨雷电夹击，双预警生效中。 深圳天气
深圳暴雨雷电夹击，双预警生效中。 深圳天气

当局预计，上述地区在未来3小时内，将有30至50毫米的降雨量，并警告暴雨可能引发局部地区内涝及山洪等灾害，呼吁市民提高警惕。

随著多个预警信号生效，深圳全市已进入暴雨戒备状态。气象部门提醒，未来天气多变，市民应停留在室内等安全地方，出门前应密切关注最新天气资讯，并常备雨具。

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