北京直击｜人形机械人半马赛 荣耀「闪电」48分19秒冲线破人类纪录︱有片

今天，由北京市人民政府、中央广播电视总台等联合主办的2026人形机械人半程马拉松鸣枪开跑，参赛队伍超百支。自主导航与遥控赛队同台竞技，统一排名，两组别成绩分别按1.0与1.2的加权系数进行核算。

开跑时，北京荣耀的遥控「闪电」机械人即领先人类参赛者领跑，一开跑就领先人类跑者；自主导航队伍则是由宇数机械人领跑。

最终，荣耀的「闪电」以48分19秒的净成绩率先冲线完赛。该机械人也是首个出发的选手。而人类半马的世界纪录是56分42秒。

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赛事中的遥控队伍的最终成绩会以1.2的加权加时。央视指，机械人半马比赛换电所须的时间，以及是否有跌倒也是关键，讲解员指，机械人在比赛中跌倒并非是一个问题，可以考验机械人如何能迅速重新投入作赛。

据悉，本年度参赛队伍暴增近5倍，突破百支，新增自主导航队伍。更有机械人「高手」在测试中跑出每米10秒的佳绩，超越电动车的速度。这场有1.2万跑者及300多台机械人同场奔跑的盛事，备受关注。

驻京记者杨浚源