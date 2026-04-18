13年恐怖悬案｜河北男子杀好友家中私埋遗体 再杀姑父纵火烧尸

近日，河北省石家庄市检察院披露一宗在河北省晋州市农村跨越13年的恐怖命案。刘某不仅勒毙其好友后私埋尸骨于自己的屋内，更因害怕罪行暴露而杀害姑父，纵火烧尸。

十三年前杀害朋友后脱罪

根据《华商报大风新闻》报道，2012年7月20日，疑犯刘某邀约朋友周全共进午餐。酒酣耳热后，周全便失踪了，家属也只得到「吃完饭就各自回家」的含糊答复。

一星期后，周全之妻收到周全的一条短讯：「想出去玩几天」，惟周全姐姐初见端倪，发现短讯语气和弟弟口吻不相符。

即使周男带民警到刘某家中，发现一处松动的泥土，亦被刘某以修水管的借口脱罪，案件无可奈何只能吿一段落。

示意图。 iStock

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检警重查十三年前之案 真相大白

检方起诉书揭露，当年刘某因周全到他家追讨5000元人民币借款，而萌生杀意。刘某用铁丝框勒毙周全，再私自埋藏他于家中庭院。其后更以周全的身份发讯息以误导调查方向，带著不知情的妻女同住在埋有尸体的家中多年，每次出入大门都会经过埋尸处。

直至2025年，刘某才指认埋尸地点。警方挖出白骨后，经DNA鉴定为失踪多年的周全。

竟有案外案？杀害姑父欲掩盖罪行

经进一步调查，刘某于2014年再次犯案。因向经营工厂的姑父借钱被拒，刘某认为姑父得知其涉及周全失踪案。其后翻墙潜入宿舍砍杀姑父，再纵火埋尸。

河北省石家庄市检察院近日正式提起公诉，刘某终将为自己残暴的行为负责。