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电池暗格藏18公斤银粒 铁骑走私男闯沙头角关断正｜有片

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更新时间：14:16 2026-04-18 HKT
发布时间：14:15 2026-04-18 HKT

沙头角海关近日在边境特别管理区，侦破一宗利用电动单车走私案件，截获一名企图偷运逾18公斤足银粒入境的男子，货物市值估计超过37万元人民币。

据海关发布，事发当日，一名黑衣男子骑乘电动单车，经沙头角边境特别管理区旅检大堂入境，惟未有向海关作出任何申报。关员在监察期间，发现该名男子神色慌张，并刻意回避关员目光，形迹可疑，遂将其截停作进一步检查。

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关员其后检查该辆电动单车，发现其电池箱有曾被撬开的痕迹。经拆开检查后，关员在电池箱内搜出一批以蓝色胶膜包裹的怀疑银粒，经点算后共重18.04公斤。

该批金属粒其后经深圳海关工业品检测技术中心鉴定，证实为足银粒。按查获当日的市场价格计算，该批银粒估值约37.36万元人民币。目前，该案件已移交海关缉私部门跟进处理。

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