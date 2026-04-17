19岁江苏女游泰图骗父亲付赎金 与通缉犯男友自导自演绑架

泰国警方周四（16日）披露一名19岁中国女子与男友自导自演的「假绑架」案件，更勒索父亲11万元人民币赎金。更惊人的是，其男友的真实身份是江苏南京警方通缉的网路诈骗犯。

父亲心急救女 发现事有蹊跷

调查发现，受害者董父于3月31日收到勒索讯息及影片，画面显示其女儿于泰国旅游其间被绑架虐待。「绑匪」要求董父支付赎金，否则撕票。董父心急如焚，先后转帐11万元人民币，见女儿仍未获释而报警。



泰国警方透过追踪董某的社交平台帐户，发现她于3月28日至4月2日期间与多名中国人入住曼谷汇权区（Khet Huai Khwang）一酒店，其后一行人包车前往北榄府邦披县的出租屋。进一步调查显示，其中4名男子无法出示合法身份证件或护照，其中一人正是董某的29岁男友于某。

据初步交代，此绑架案由董某、于某及另外两名男子共同策划，是自导自演的虚构事件。目的是以亲情行骗，向董父骗取赎金。目前，于某、董某及另两名涉案男子因非法入境泰国而被泰国警方逮捕，泰国当局正与中方协调遣返事宜。其余两名中国人则持合法证件入境，未被拘留。