成都男连环3次藉醉搭香肩 火锅店老板娘嬲爆兜巴掴︱有片
更新时间：17:50 2026-04-17 HKT
发布时间：17:50 2026-04-17 HKT
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4月14日19时许，四川成都一名男顾客在火锅店数次骚扰女老板。
女老板邹女士称，醉酒男子10分钟内三次搭讪她和朋友，更两次邀约她们喝酒。该男子从厕所出来后，便将双手从背后搭在女老板的肩膀上。其后自称是某主播公司的人，想「捧女主角」。
醉男称捧当女主角
当男子第三次骚扰邹女士，邹女士便转身斥责并用手推开男子，把他的眼镜打落在地。
男子最后声称自己只是想吓一下老板娘。邹女士的丈夫出面后，男子及同行朋友才连忙道歉。事后，双方均没报警。
事件近日在网上发酵，4月16日，成都市公安局龙泉驿区分局发布警情通报。目前，当局已依法对违法行为人李某某作出行政拘留的处罚决定。
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