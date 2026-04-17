传本田关闭两间内地内燃机厂房 去年在华销量暴跌24%

中国本土电动车品牌迅速崛起及市场竞争日趋白热化的背景下，传统外国汽车制造商在华业务正面临严峻挑战。日本第二大汽车制造商本田（Honda）传出消息，将关闭其在中国的两座传统内燃机汽车工厂，并计划将其在华的年产能大幅削减至72万辆。

路透社引述日本《东洋经济》杂志于周五（17日）的报道，指本田将于今年6月，关闭一家与广汽集团合资营运的工厂；并于明年关闭另一家与东风汽车集团合资的工厂。此举被视为本田应对中国市场急剧变化的重大战略调整。截至目前，本田方面暂未对此关厂消息作出官方回应。

近年，本田在中国市场的销售表现持续受压，一直未能与比亚迪等本土电动车企业有效竞争。数据显示，其2025年在华的汽车销量较前一年大幅下滑约24%，降至不足64.7万辆，显示其传统燃油车型的市场份额正被不断蚕食。

事实上，本田上月已预告，将对其中国业务的相关资产进行减记（Write-down），作为其电动汽车战略更大范围重组的一部分。据悉，相关的战略重组成本最高可达157亿美元。