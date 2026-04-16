斯里兰卡︱9中国人带383部手机等器材入境被捕 疑从事电骗活动

过去海外多地电骗犯罪都被指有中国人参与。近日斯里兰卡有多名中国人入境时，被指身上有大批怀疑用作从事电骗活动的器材。



内地红星新闻报道，该国海关发言人透露，9名中国公民于周四（16日）凌晨从昆明飞抵首都科伦坡的班达拉奈克国际机场（BIA）。海关人员发现他们以胶带将大量电子通讯设备缠绕在身上，并藏于衣物内，企图蒙混过关。被查获的设备包括383部手机、101部平板电脑及6部Wi-Fi路由器等，总值约2402万斯里兰卡卢比（约57万元港币）。

另6人走私近7.6万支香烟入境

同日凌晨，关员还发现6名中国公民试图将价值约1138万卢比（约合27万港元）的香烟非法带入斯里兰卡，办案人员已在卡图纳亚克机场（CMB）将6人逮捕。据斯里兰卡海关官员称，该批人分别乘3个不同的航班抵达，执法人员发现他们的旅行袋和背包中藏有7.59万支中国制造的香烟。



4月16日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会期间，有记者提问，9名中国人日前在斯里兰卡被逮捕，罪名是「虚拟网络攻击」。郭嘉昆表示，不了解记者提到的具体情况。中国政府一贯要求海外中国公民遵守当地的法律法规，不从事任何形式的违法犯罪活动。中方愿同有关国家开展国际合作，共同打击包括网络诈骗在内的犯罪活动。