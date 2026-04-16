Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

斯里兰卡︱9中国人带383部手机等器材入境被捕 疑从事电骗活动

即时中国
更新时间：21:50 2026-04-16 HKT
发布时间：21:50 2026-04-16 HKT

过去海外多地电骗犯罪都被指有中国人参与。近日斯里兰卡有多名中国人入境时，被指身上有大批怀疑用作从事电骗活动的器材。

内地红星新闻报道，该国海关发言人透露，9名中国公民于周四（16日）凌晨从昆明飞抵首都科伦坡的班达拉奈克国际机场（BIA）。海关人员发现他们以胶带将大量电子通讯设备缠绕在身上，并藏于衣物内，企图蒙混过关。被查获的设备包括383部手机、101部平板电脑及6部Wi-Fi路由器等，总值约2402万斯里兰卡卢比（约57万元港币）。

另6人走私近7.6万支香烟入境

同日凌晨，关员还发现6名中国公民试图将价值约1138万卢比（约合27万港元）的香烟非法带入斯里兰卡，办案人员已在卡图纳亚克机场（CMB）将6人逮捕。据斯里兰卡海关官员称，该批人分别乘3个不同的航班抵达，执法人员发现他们的旅行袋和背包中藏有7.59万支中国制造的香烟。

4月16日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会期间，有记者提问，9名中国人日前在斯里兰卡被逮捕，罪名是「虚拟网络攻击」。郭嘉昆表示，不了解记者提到的具体情况。中国政府一贯要求海外中国公民遵守当地的法律法规，不从事任何形式的违法犯罪活动。中方愿同有关国家开展国际合作，共同打击包括网络诈骗在内的犯罪活动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
10小时前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
1小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
15小时前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
11小时前
警方在学校调查。蔡楚辉摄
珍惜生命｜北角18岁男学生校园堕楼 手脚骨折昏迷送院
突发
9小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
5小时前
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
01:33
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
即时国际
7小时前
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
01:41
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
2026-04-15 21:38 HKT