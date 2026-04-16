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王子杰突发心脏病逝世 曾创立大型女团SNH48

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更新时间：16:26 2026-04-16 HKT
发布时间：16:26 2026-04-16 HKT

上海丝芭文化传媒集团有限公司创始人王子杰，因突发心源性疾病，在上海逝世，享年63岁。

据《北京青年报》报道，有知情人士透露，王子杰离世前，正于公司会议室召开会议，部署SNH48年度规划与新分团拓展事宜。会议进行中，他突感心脏不适，随即倒地，现场人员立即拨打急救电话，但送医抢救无效离世。

王子杰1963年生于上海，本科毕业于上海复旦大学数学系，1990年留学日本，后来加入KONAMI集团，主导恋爱游戏《心跳回忆》等作品引进内地。2003年，王子杰在沪创立久游网，推出《劲乐团》、《劲舞团》等休闲网游，成为80、90后青春符号，他也获评「中国游戏产业最具影响力人物」。

2012年，王子杰从日本养成系偶像模式中发现商机，跨界创立丝芭传媒，并打造内地首支大型偶像团体SNH48，以「剧场公演+总选投票」本土化运营，陆续建立GNZ48、BEJ48等七大分团，构建数百人偶像矩阵，推动旗下艺人鞠婧祎、李艺彤、孙芮等走红。

 

 

 

 
 

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