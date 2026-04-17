石柱玩命瑜伽｜河南大妈「擘髀晒太阳」 网民：地上爬那两个好诡异｜有片

大妈的极限，你永远无法想像。据内媒《华商报》报道，河南新乡市百泉风景区近日上演惊险一幕，五名大妈竟将湖边石栏杆的柱头当成「瑜伽垫」，大玩高难度「擘髀」动作，影片在网上疯传，引发热议，不少人睇到胆战心惊，直斥「哗众取宠」、「玩命」！

景区：会加强劝阻

从网上流传影片可见，五名女子一字排开，臀部稳坐在约半米高的石柱顶端，双腿悬空向两侧完全打开，双手更牢牢抓住脚尖，摆出一个犹如「船式」的瑜伽动作。她们身后便是湖水，整个动作摇摇欲坠，稍有不慎，重心一失衡便会直堕湖中。



一处石柱上有明显「水深危险」的警告字句。此外，另有影片片段显示有多名女子，在石柱栏上同样大玩高难度「擘髀」动作，而在地上更有多名女子作「爬行健身」，令画面更添诡异。

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影片曝光后，大批网民直斥其非，认为她们为「打卡」呃like，完全罔顾安全。事件引起景区方面关注，职员回应内媒查询时表示，已留意到相关情况，近期会加强巡逻，一旦发现有人做出类似危险动作，会立即上前制止。职员又指，以往亦曾有零散的瑜伽爱好者前来，但近期天气回暖，便开始有人「胆粗粗」三五成群挑战高难度。

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网民啜核留言

事件引发网民激烈讨论，不少人留言嘲讽，极尽啜核：

毛线团～：本来不觉得好笑，直到看到地上有两个在爬

常山赵子龙：人真的不能吃太饱

biubiu：地上爬那两个好诡异

多财多亿：真是服了，什么人都有



