美女蛇王︱95后大学生弃做OL转跑道 养6万毒蛇靠周身宝年收百万

广西有95后美女大学生，毕业后当了两年OL，便回乡继承家业——饲养毒蛇。娇娇女管理下的蛇场，养了5万条五步蛇、1万条眼镜蛇。美女蛇王指，毒蛇全身是宝，蛇毒卖西医，蛇肉卖中医，每年收入百万人民币不是问题。

蛇胆、蛇油、蛇毒有价有市

综合潮新闻、柳州晚报等，广西桂林的95后秦小姐，大学毕业后上班两年，因父亲经营的蛇场规模日大，人手不足，于是回村帮手，减轻父亲负担，令她摇身一变为美女蛇王。

出生前，家里已养蛇，让秦小姐自小与蛇为伴，面对无数蜿蜒蠕动的狰狞毒蛇，完全没有抗拒。



相关新闻：3岁女童被眼镜王蛇咬伤全身瘫痪 「假死」3天逃鬼门关

秦小姐介绍，目前家中饲养了6万条毒蛇，分别是5万条五步蛇和1万条眼镜蛇。

她表示，五步蛇的蛇身、蛇胆、蛇油都可以入药，取出的蛇毒还可以做医学研究，「养五步蛇只能把做好的食物灌喂给牠，零距离接触危险性还是挺高的。」

养蛇只可药用科研不可食用

秦小姐指出，一条五步蛇每个月可以取两次蛇毒，根据质量好坏，每克蛇毒价格在40元至200元（人民币，下同）不等；蛇肉价格一条二、三百元，大蛇则上千元，除去员工工资和成本，每年年入百万元不是问题。

据了解，依据内地法律，蛇可以养殖和销售，但只限药用、展示、科研等用途。若商家偷偷卖蛇或食客吃蛇肉以及自己捕蛇吃，都属于违法行为。