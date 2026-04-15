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河南开业2月商场爆天幕 玻璃雨「空袭」Coser多人浴血︱有片

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更新时间：13:45 2026-04-15 HKT
发布时间：13:45 2026-04-15 HKT

河南有新开业仅约2个月商场，早前发生天幕玻璃大面积爆裂事故，无数碎玻璃如暴雨洒下正在举行动漫活动的中庭，多名Coser及观众被击中受伤流血。

综合网上消息及内媒报道，事件发生在4月4日下午约2时，河南商丘的「爱琴海购物中心」，当时有一群Coser在中庭举行活动，吸引大批观众驻足。

现场影片可见，有Coser在表演舞蹈期间，空中突然有异物击中多名在场人士，他们纷纷抬头观察及用手举在头上遮挡，在发现是玻璃碎后，即纷纷退避。

事后，中庭地下遗留大量碎玻璃，及大量血渍。商场保安及工作人员，疏散群众及清理现场。

其中一名在事故中受伤的王女士向红星新闻表示，她的大腿和手部被坠落的玻璃碎片划伤，事发后已紧急送医包扎，商场方面也给予了医疗赔偿。

商场所属的梁园区人民政府办公室的电话接线人员回应指，「应急部门已到现场勘验，假期里相关部门也在加班处置。」

至于开业2个月即出现事故是否涉及建筑质量问题，该工作人员指，住建部门已第一时间前往调查，当地多个部门也介入调查。

 

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