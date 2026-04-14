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现实版24孝｜9岁童「藏肉奉祖父」感动全网 妇联介入帮扶

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更新时间：08:00 2026-04-14 HKT
发布时间：08:00 2026-04-14 HKT

近日有内地传媒报道，河南周口一名9岁男孩在校用餐时，总是把肉悄悄打包带回家给爷爷。据悉男孩家境坎坷，与其相依为命的爷爷平时「舍不得吃这么好的东西」。孝心举动感动全网，当地村委会、妇联已介入帮扶。

河南电视台4月11日报道，河南周口一名中年男子因病离世后，留下9岁儿子和73岁老父亲。孩子的奶奶也已去世，母亲已改嫁，整个家庭只剩爷孙二人相依为命。

孩子所在学校的一名老师偶然发现，他在学校吃饭时，总是将肉食用纸包好，带回给爷爷吃。男孩称，肉要带回去留给爷爷，怕爷爷也去世，「爷爷平时舍不得吃这么好的东西」。

老师听完孩子的话当场感动落泪，称男孩懂事得让人心疼。在见到孩子爷爷后，老师表示：「（爷爷）你不用担心，如果你哪天真的没了，这个孩子他就是我的孩子，我会把他抚养成人。」

大批网友为此事感动，纷纷留言称「最朴素的孝心，往往最动人」，亦有人在评论区询问男孩联系方式，希望给予真金白银的资助和支持。目前当地村委会、妇联均已介入帮扶。

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