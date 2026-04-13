西九龙站︱外籍客拖行李箧出境 揭携680枚古董钱币42件古生物化石︱有片

近日，西九龙站海关在一名准备从内地出境的外籍旅客行李箱内，发现大批未申报文物及化石，包括680枚（张）文物钱币及42件古生物化石，分属国家禁止或限制出境文物，以及受保护古生物化石。

海关总署公布，西九龙站海关关员在监管出境旅客时，发现该外籍旅客进入海关监管区后未有主动申报，行李箱的机检图像亦显示异常。开箱查验后，发现箱内物品全以塑胶气泡膜逐件分隔包装。关员拆开包装后，发现大量疑似文物的金属及纸质钱币，以及疑似化石的贝壳形状物品。

经广东省文物鉴定站鉴定，金属钱币共574枚，包括中国古代钱币、中华民国铜币、香港一毫银币及外国古代钱币，属禁止出境的一般文物；另有中华民国纸币106张，属限制出境文物。

古生物化石方面，经广东省自然资源厅鉴定，贝壳形状物品为菊石化石40件及鹦鹉螺化石2件，均属一般保护古生物化石。

海关提醒，根据《文物保护法》规定，文物出境，应当经国务院文物行政部门指定的文物进出境审核机构审核。任何单位或者个人运送、邮寄、携带文物出境，应当向海关申报，海关凭文物出境许可证放行。

根据《古生物化石保护条例》规定，携带古生物化石出境的，应当如实向海关申报，并向海关提交国务院自然资源主管部门或者省、自治区、直辖市政府自然资源主管部门的出境批准文件。