广州蔗农推「10元3条任斩」贱卖止蚀 景区助农变「登山神器」

内地农产品产销失衡问题再现。据内地传媒报道，广东广州增城区的甘蔗今年遭遇严重滞销，蔗农为求散货止蚀，无奈推出「10元3条任斩」的促销活动，吸引游客下田自采。有景区更出手助农，将滞销的甘蔗变成游客的「登山神器」，引发关注。

产量过剩蔗农血本无归

报道指，近日在增城朱村、正果镇等甘蔗主产区，大批游客涌入田间体验「自斩」甘蔗。有农场负责人坦言，今年甘蔗销售极为困难，其2000亩蔗田仅售出约一成产量。他直指「10元3条」的价格可能连成本都不足，但目前只能尽量多卖以减少损失。

增城区农业农村局分析，滞销是多重因素叠加的结果。首先，今年全国甘蔗种植面积大幅增加，导致供过于求。其次，广西、云南等主产区凭借低成本优势，抢占了传统市场，导致增城甘蔗外销受阻。

此外，甘蔗消费与农历新年高度挂钩，节后需求锐减；加上春季时令水果如士多啤梨、芒果等上市，分薄了消费市场。不少蔗农因节前销情理想而「惜售」，错过了1至2月的黄金销售期，至3月甘蔗开始「回糖」影响品质，令滞销问题雪上加霜。

景区购5000支甘蔗 免费派客助解困

为助蔗农解困，广州著名的白水寨风景区近日发起助农活动，向邻近村落采购约5000根滞销甘蔗，在景区入口免费派发予游客，作为「登山神器」。此举既为蔗农解决了清田的难题，节省了人工成本，亦为景区增添了话题。

据悉，在活动首日，1000根甘蔗在两小时内便被游客领取一空。景区负责人表示，此活动是探索「文旅+助农」新模式的尝试。除了免费派发，游客凭景区门票到指定村落采摘甘蔗，更可享每根1元的优惠价，引导客流至田间，期望实现「景区引流、农户增收、游客获益」的多赢局面。