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项飙热︱广州高校讲座假期照爆满 获赞能直指年轻人心声

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更新时间：08:47 2026-04-12 HKT
发布时间：08:47 2026-04-12 HKT

项飙上周一于广州中山大学开讲，主题为「人类学与我们所处的时代」。容纳200人的课室挤进400多人，不少观众全程站立3小时仍意犹未尽。

有中山大学教师在社交平台分享，会场提前2小时已座无虚席，另有4间教室同步直播亦全数爆满，即使恰逢清明假期也丝毫未减热度。讲座结束后，大批学生排队等候签名，场面堪比追星现场。在内地「公知」一度被污名化背景下，项飙作为公共知识分子的走红显得罕见。

大批学生排队等签名

「怎么会有人能把我内心细微的感受说得如此透彻？」不少年轻人在网上感慨，项飙的分享往往直指心声，并且「毫无高高在上的学术感」，「只有对现实和青年人精神世界的感同身受和关切」。

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他善于从日常观察出发，将个人体验提炼为普遍理论，紧贴内地年轻人的现实处境。

「未来几十年，我们一定会对职业、生活、真实世界产生落差和失望，该怎么办？」有学生在中山大学讲座上向项飙提问，问题无关学术，但项飙依然认真回应，并将个体经验放置于更宏阔的社会语境中解读。他强调，自己提出的概念并非宏大理论或终极真相，而是用于思考、感知与观察的工具。

「即使不从事学术研究，不攻读学位，很多年轻人对生活与社会仍有许多疑问。但他们未必需要研究者给出最终答案，研究者需要提供的是更好的思考工具与框架。」项飙说。

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