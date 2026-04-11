泰国情杀案｜华生斩女友30刀 墙壁写血书后堕毙

泰国巴吞他尼府（Pathum Thani）一所大学发生的双尸命案，更多骇人细节曝光。一名30岁的中国籍男大学生，疑与其21岁的泰籍女友爆发激烈争执后，疯狂挥刀将其杀害，并在房间墙壁用鲜血写下绝望字句，其后由高处堕楼身亡。邻居忆述，疑凶在堕楼前曾满身鲜血敲门求助，场面极为惊吓。

女子身中30刀裸毙房内 墙上留血书

据泰国传媒报道，警方于5日凌晨接报，在一幢大学旁的公寓外发现一具男性尸体。死者为一名就读文学院的中国籍学生，被发现时上身赤裸，双手手腕有明显割痕，脸部因巨大撞击力而严重变形。

调查人员其后进入位于8楼的涉事单位，发现21岁的女死者娜特尼查（Nattnicha）全身赤裸倒卧在地，其颈部、胸部、腹部及四肢均有被利器严重割伤的痕迹，全身刀伤多达30处，现场血迹斑斑。

最令人不寒而栗的，是房间的四面墙壁及浴室内，均被人用鲜血写下多句英文遗言，内容充满绝望，包括「理解比金钱更重要」（Understanding is more important than money）及「我曾经过着平静的生活，我尽了全力」（I used to live a peaceful life, I did my best）等字句。警方在桌上检获一把染血利刀，初步相信是案中凶器。

行凶后满面鲜血敲邻居门

警方翻查闭路电视录影片段，还原了案发前的时序。片段显示，女死者于当晚8时许返回房间后，便再没有离开。至凌晨约2时，男疑凶换上新衣步出房间，其裤管上留有大片血渍。

有居于9楼的住客向警方表示，事发前曾听见急促的敲门声，透过防盗眼窥看，赫见一名满脸鲜血的男子蹲坐在门外，吓得立即致电保安求助，惟无人接听。不久后，该名男子便被发现已堕楼身亡。

疑涉感情纠纷

有住在同层的中国留学生透露，在事发前两星期，曾多次听见该对情侣在电话中激烈争吵。虽然墙上血书提及「金钱」，惟女方母亲赶赴警局认尸时泣不成声。她向警方强调，女儿家境正常，从无经济困难，对于其男友的凶残行径感到完全无法理解。

当地警方表示，正与校方合作，并尝试联络该名中国籍学生的在华亲属，以进一步厘清其犯案动机。