西九龙｜外籍男携「百宝袋」出境 揭走私30件古文物

据内地海关发布，西九龙站海关近日侦破一宗企图走私文物出境案件，截获一名外籍男性旅客，并在其随身行李中检获一批共30件、最早可追溯至公元一世纪的珍贵文物，当中包括金属印章、古钱币及佛像等，全数均属国家禁止出境的管制物品。

X光机下现形 背包暗藏乾坤

据海关方面透露，涉案外籍男子在西九龙站准备离境期间，未有向海关作出任何申报。当其经过海关监管区时，关员发现其随身背包的X光机扫描影像呈现异常，遂将其截停作进一步检查。

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经查验后，关员在该名男子的背包内，发现一批用透明胶袋包裹的怀疑文物。该批物品其后送交广东省文物鉴定站进行专业鉴定，证实全为禁止出境的珍贵文物。

横跨千年历史 鉴定证属国家文物

鉴定结果显示，该批被查获的30件文物历史悠久，品类繁多，当中包括：

公元1至7世纪金属印章及戒指24件，公元2至10世纪打制钱币3枚，公元6至9世纪佛像图案封泥1件，公元7至9世纪东南亚铜佛立像1件，19世纪末至20世纪初金属佛牌1件。

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海关提醒：走私文物属严重罪行

海关方面重申，根据《中华人民共和国文物保护法》，任何单位或个人运送、邮寄或携带文物出境，必须向海关申报，并持有由国家文物部门签发的出境许可证，方可从指定口岸离境。

当局强调，走私文物属严重罪行，一经定罪，将会被依法追究刑事责任。即使行为尚未构成刑事罪行，海关亦会依照相关法律法规予以处罚。当局呼吁旅客切勿以身试法。