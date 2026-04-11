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大马女网红疑游河南古刹 低胸拜神未点香烛被批「摆拍」亵渎神明

即时中国
更新时间：17:00 2026-04-11 HKT
发布时间：17:10 2026-04-11 HKT

一名马来西亚网络红人Junee（IG帐号@junee1214）近日因发布一组疑在河南寺庙参拜的照片，而引发广泛争议。她在照片中不仅衣著暴露，更被网民发现其手中香枝根本没有点燃，质疑其行为纯属「摆拍」，连神明都敢欺骗。在遭受猛烈抨击后，该网红目前已疑似关闭其社交媒体帐号。

地点疑为洛阳白马寺

大马女网红Junee疑游河南古刹时，低胸拜神未点香烛被批「摆拍」。Threads
大马女网红Junee疑游河南古刹时，低胸拜神未点香烛被批「摆拍」。Threads
大马女网红Junee疑游河南古刹时，低胸拜神未点香烛被批「摆拍」。Threads
大马女网红Junee疑游河南古刹时，低胸拜神未点香烛被批「摆拍」。Threads
大马女网红Junee疑游河南古刹时，低胸拜神未点香烛被批「摆拍」。Threads
大马女网红Junee疑游河南古刹时，低胸拜神未点香烛被批「摆拍」。Threads

马来西亚《中国报》报道，Junee近日疑似前往内地旅游，并到访河南著名古刹洛阳白马寺。从她在社交平台Threads分享的照片可见，她身穿贴身的低胸上衣，在香炉前刻意拉开外套拉链，露出事业线及肚脐，姿态颇为性感。

照片曝光后，随即引发大批网民不满，认为在庄严的宗教场所如此穿著，是对神明及寺庙的极大不敬。尽管亦有少数声音认为此乃个人「穿衣自由」，但舆论普遍持批评态度。

IG及Threads帐号被关

随后有眼利的网民发现，Junee虽然手持三支香枝，看似虔诚参拜，但香枝顶端并无燃点，质疑是摆拍故作姿态，认为其已构成亵渎神明。在排山倒海的舆论压力下，Junee的Instagram及Threads帐号目前已无法搜到。

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