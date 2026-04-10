网传内地Coser欠款遭公开未修图原照 网民化身「柯南」揭真相
更新时间：17:45 2026-04-10 HKT
发布时间：17:45 2026-04-10 HKT
发布时间：17:45 2026-04-10 HKT
为了赞好和流量，上载图片前修图成为「指定动作」。日前内地社交网络传出「Coser 原况照」，有指是一名Coser未有支付费用，而被爆出修图前的原图，瞬即成为热话。随著事件不断发酵，有人发现相中人并非中国人，而是一名来自菲律宾的Coser。
事发于月初，内地疯传一个「coser拒付尾款，被摄影师原片流出」的帖文，一名身材丰腴Coser多张照片疑似在没有后制及滤镜的情况下被上传至网路，同时贴出多张经修图照片作对比，由于修图前后差异极大，事件引起网民热议。
有眼利网民发现，原照片其实是一名来自菲律宾的 Coser「Krey」，有关照片早在2024年就已发布，让许多网友才放下心来：「幸好是被骗了」，庆幸被揭真貎的大只女Coser不是中国人。
最Hit
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
2026-04-09 14:58 HKT
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
2026-04-09 07:30 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
2026-04-09 15:32 HKT
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
2026-04-09 12:51 HKT