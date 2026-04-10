网传内地Coser欠款遭公开未修图原照 网民化身「柯南」揭真相

为了赞好和流量，上载图片前修图成为「指定动作」。日前内地社交网络传出「Coser 原况照」，有指是一名Coser未有支付费用，而被爆出修图前的原图，瞬即成为热话。随著事件不断发酵，有人发现相中人并非中国人，而是一名来自菲律宾的Coser。

内地网络早前传出一名Coser因欠款，遭摄影师公开未修图前的原图。

内地网络早前传出一名Coser因欠款，遭摄影师公开未修图前的原图。

内地网络早前传出一名Coser因欠款，遭摄影师公开未修图前的原图。

事发于月初，内地疯传一个「coser拒付尾款，被摄影师原片流出」的帖文，一名身材丰腴Coser多张照片疑似在没有后制及滤镜的情况下被上传至网路，同时贴出多张经修图照片作对比，由于修图前后差异极大，事件引起网民热议。

有眼利网民发现，原照片其实是一名来自菲律宾的 Coser「Krey」，有关照片早在2024年就已发布，让许多网友才放下心来：「幸好是被骗了」，庆幸被揭真貎的大只女Coser不是中国人。