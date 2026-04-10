恐怖租客︱海量盛尿可乐樽藏柜 业主收屋：三人花两小时倒马桶

业主出租单位，除了遇上租霸，亦担心单位遭租客蹂躏。浙江义乌一名贾姓女业主早前因租客拖欠租金而上门，准备更换门锁，岂料打开单位门后，竟发现屋内臭气熏天，衞生状况极其恶劣，让人震惊的是，单位内竟囤积了数十支以饮品胶樽盛载的尿液。



内地《潇湘晨报》报道，该名40多岁男租客租住单位近两年，拖欠超过5,000元（人民币‧下同）租金。贾女士无法联络对方后，决定前往单位处理。当她进入房间后，发现单位脏乱不堪，墙壁及冷气机因长期吸烟而已被熏得焦黄，床头亦堆满烟蒂；房内柜中及床下，发现大量用可乐瓶储存的尿液。

贾女士直言「从未见过如此恶心的租客」。事后她与另外两人合力，用了两小时才将全部尿液倒入马桶。



贾女士表示，当初见租客离婚和女儿患病，出于同情心而允许其延交租金。目前，该租客已承诺会补缴所有拖欠的租金，并额外支付500元的清洁费用。事件在网上曝光后，引发网民热议，不少人对该租客宁愿使用胶樽储存尿液也不使用厕所，表示难以理解。