驻京观察：停火协议脆弱 全球供应链难回战前常态

美国与伊朗宣布达成为期两周的「双向」停火协议，而即使停火得以延续，国际贸易与全球供应链也难以回归战前常态。

中国商务部研究院研究员白明对笔者指出，特朗普在发出「让伊朗文明在一夜间覆灭」的威胁后宣布停火，是因美国国内反战力量持续集聚，民主党也将就此施压。若处理不当，中期选举落败概率将持续攀升。

但此次停火本身极具脆弱性，远未如外界期待般乐观。他认为，即使在这两周的停火窗口期内，波斯湾地区的局势也难以平静。停火的初衷是为后续谈判搭建平台，停火能否持续取决于双方的得失权衡，一旦谈判陷入僵局甚至破裂，双方恐再陷入军事对抗。

鉴于外界对中东航运通道的风险认知已根本改变。白明直言，即使停火得以延续，国际大宗商品的贸易往来、航运运输以及全球供应链，也只能暂时得到缓解，最多比战时状态有所改善，依然难以回归战前常态。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）已大幅下调2026年全球商品贸易增长预期，将其调整至1.5%至2.5%，这一数值较2025年4.7%的增速大幅下滑。

此次美伊达成停火，中国成为幕后功臣。特朗普公开表示，相信中国促使了伊朗重返谈判桌。复旦大学国际问题研究院院长吴心伯对笔者称，中国在促成美伊双方停火中发挥了积极且关键的作用：不仅通过巴基斯坦等中间人承担调解角色、释放自身影响力，还直接与美伊双方分别开展沟通接触，积极劝和阻战。

吴心伯并相信，中国在中东安全事务中的影响力正在提升。未来，中东地区的安全事务绝不可能再由美国单独主导，包括伊朗和海湾国家在内的中东各国，在寻求伙伴关系多元化的进程中，相信会优先考虑在政治、经济、安全等核心领域加强与中国的合作。

杨浚源