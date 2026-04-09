陕西400公斤黄牛跌7米深坑 吊救4日失败主人忍痛放弃收尸

陕西榆林清涧县有重约400公斤，市值约1.4万元人民币的黄牛，在黄土高原意外跌落深7米的坑洞死亡，主人与消防努力4日，试图吊回黄牛，但一直失败，最终牛主人忍痛放弃为黄牛收尸。

市值约1.4万元

网络自6日起，流出多段影片，显示清涧县一处黄土高原山上，包括消防等多人，连续4日，用麻绳试图将跌落坑洞的黄牛吊返地面。

据拍片者贺先生向极目新闻透露，黄牛重约400公斤，主人已饲养3年多，市价约1.4万元。

他指，黄牛4日在黄土高原吃草时，不慎跌落坑洞，由于坑洞有拐弯及狭小，意外首日只能用绳子固定黄牛，之后不断增加人手及带备钢管、拉链等工具，努力了4日，连消防也没办法救回，最终黄牛于8日在洞中死亡。牛主人只好放弃收回牛尸。

当地有村干部指，当地有不少因雨水冲刷造成的坑洞，过去也曾出现过牛只跌落的事故。