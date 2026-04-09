Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陕西400公斤黄牛跌7米深坑 吊救4日失败主人忍痛放弃收尸

即时中国
更新时间：22:04 2026-04-09 HKT
发布时间：22:04 2026-04-09 HKT

陕西榆林清涧县有重约400公斤，市值约1.4万元人民币的黄牛，在黄土高原意外跌落深7米的坑洞死亡，主人与消防努力4日，试图吊回黄牛，但一直失败，最终牛主人忍痛放弃为黄牛收尸。

市值约1.4万元

网络自6日起，流出多段影片，显示清涧县一处黄土高原山上，包括消防等多人，连续4日，用麻绳试图将跌落坑洞的黄牛吊返地面。

据拍片者贺先生向极目新闻透露，黄牛重约400公斤，主人已饲养3年多，市价约1.4万元。

他指，黄牛4日在黄土高原吃草时，不慎跌落坑洞，由于坑洞有拐弯及狭小，意外首日只能用绳子固定黄牛，之后不断增加人手及带备钢管、拉链等工具，努力了4日，连消防也没办法救回，最终黄牛于8日在洞中死亡。牛主人只好放弃收回牛尸。

当地有村干部指，当地有不少因雨水冲刷造成的坑洞，过去也曾出现过牛只跌落的事故。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
02:35
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
6小时前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
7小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
14小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
8小时前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
2026-04-08 21:00 HKT
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
9小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
2026-04-08 21:30 HKT
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
3小时前
DSE 2026︱中文科卷一白话文考葛亮《声音》 13年来首以本地作家作品出题
DSE 2026︱中文科卷一白话文考葛亮《声音》 13年来首以本地作家作品出题
教育新闻
8小时前