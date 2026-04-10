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拼豆︱套装玩具熨斗电压超标近10倍 贵州女童触电身亡

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更新时间：08:30 2026-04-10 HKT
发布时间：08:30 2026-04-10 HKT

广受内地年轻人喜爱的「拼豆」玩具，近日频频引发安全事故。上月，一名贵州女童在拼豆时意外触电身亡，贵阳市场监督部门检查发现，市场上部分拼豆玩具配置的加热设备存在外接高压超标情况，电力高达220伏，底板温度均超130℃。

熨斗温度逾130℃

「拼豆」玩具的玩法，是通过排列组合彩色塑胶「豆」粒，经过熨烫加热固定成型，制作各种创意作品。除了贵阳女童意外触电离世外，上月中旬，一名山西运城的小女孩也在熨烫拼好的图案时，熨斗意外起火，现场火花四溅，女孩立即拔掉电源，但手被烫伤。


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央视记者本月7日到贵州省机械电子产品品质检验检测院，请工作人员对网购的两款热销拼豆玩具做检测，发现两款玩具中的小熨斗在通电3分钟后，底板温度均超130℃，且随著通电时间不断延长，温度持续上升。

「拼豆」玩具引发的事故，引起相关部门注意。3月下旬以来，贵阳市场监管部门在全市范围展开了针对「拼豆」玩具的专项检查，发现市面上部分玩具套盒内配置的小熨斗，外接电压高达220伏。根据相关标准，玩具供电电压不应超过24伏。目前相关问题玩具已下架，执法部门已对商家违法行为立案，并展开调查。

 

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