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浙江渔民捕获两条巨型蓝鳍吞拿鱼 每条逾200公斤总值料逾¥10万

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更新时间：12:16 2026-04-08 HKT
发布时间：12:14 2026-04-08 HKT

浙江宁波有渔民日前在东海海域，罕有地一次过捕获两条「巨无霸」级的野生蓝鳍吞拿鱼，每条重量均超过200公斤。有超过30年捕鱼经验的船长亦惊叹是「前所未见」。专家指出，如此巨型的蓝鳍吞拿鱼在东海出现，反映该处渔业资源及海洋生态正持续向好。

综合内地传媒报道，本月3日凌晨，拥有30多年捕捞经验的奉化渔民范吉通，其作业渔船在东海1594海区，成功捕获该两条巨型蓝鳍吞拿鱼。据悉，每条鱼身长约2.5米，体重均超过200公斤。范吉通接受内地传媒访问时难掩兴奋之情，直言：「我捕鱼三十多年，常年在东海作业，还是头一回见到这么大的吞拿鱼，而且一次就遇上两条。」

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该两条巨鱼其后于本月6日运抵台州温岭，交由当地一间水产公司代为储存及销售。负责人俞新岳表示，以往在东海捕获的吞拿鱼大多仅重十几至几十斤，今次捕获的份量是他平生首见，认为这充分说明东海海域的渔业资源日益丰富。

蓝鳍吞拿鱼是高级的鱼生食材，顶级部位如「大拖罗」（鱼腩）的市场零售价每斤可超过500元人民币。业内估计，该两条巨鱼的总市值将超过10万元人民币。

浙江省海洋水产研究所相关专家表示，蓝鳍吞拿鱼属于大洋性洄游鱼类，位处食物链顶端。今次有超大体型的个体在东海出现，实属近年罕见，这不仅印证了东海渔业资源的持续恢复，亦体现出当地在渔业管控、资源养护上取得实效。

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