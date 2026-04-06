中山贱男面馆伸「无情脚」绊倒侍应 老板：熟客曾骚扰年轻女客︱有片

广东中山一间面馆日前上演离谱一幕，一名醉酒男食客竟公然多次伸脚，企图绊倒经过的职员及顾客。一名女侍应不幸「中招」，被绊至险些仆倒，手上热腾腾的面食应声打翻，汤汁更溅湿邻座食客，整个过程被店内「天眼」直击，恶行断正。

内地「浪潮新闻」报道，事发于上周六（4日），从网上流传的闭路电视片段可见，该名男顾客当时正独自用餐，当一名女侍应捧着面碗从其身旁走过时，男子竟突然伸出右脚。女侍应猝不及防，整个人向前踉跄，手上的面碗随即飞脱，面条洒满一地，滚烫的汤汁更无辜溅中后面另一名男食客。

面馆老板事后接受访问时怒斥，该男子的行为纯属「恶意」，并非无心之失。老板透露，该男子是店内熟客，但行为极不检点，过往已有职员反映他曾多次滋扰其他客人。

老板更指，该男子还曾以轻佻的言词骚扰年轻女食客。他表示已忍无可忍，决定「下次再到店里滋事，我们准备直接报警，把监控提供给警方。」