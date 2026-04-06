闺蜜变仇家？︱网传女子擅穿好友天价紫貂皮草 不慎黐老鼠胶拒赔

要借用他人物品，理应先问物主。近日，浙江发生一宗友人间的纠纷，却成为网络热话。一名女士新购入的价值6.8万元（人民币‧下同）的紫貂皮草，一名女性闺蜜却擅穿，期间更不慎黐上老鼠胶，二人就赔偿问题而发生争拗。

内地「头条新闻」报道，网传影片所见，事发于3月14日，事主的闺蜜友未经她同意，擅自穿上紫貂皮草，归还过程中不慎让衣服碰到了垃圾桶内的老鼠板上。情急之下，闺蜜强行撕下粘著的部分，结果导致皮草损毁。整个过程被闭路电视拍下。



闺蜜事后未有没有向事主道歉或提供任何补偿，反在网上歪曲事实，甚至拉黑了事主。事发后，网上更传出二人在大厦电梯争拗的赔偿的影片。闺蜜声言只会按法院的判决作赔偿。



据知情人透露，紫貂皮草是事主花费大量心血挑选，对她来说意义非凡。事件让她失去心爱之物，还遭受了来自曾经亲密无间的友人的反目。



事件引起网民热议，有人批评闺蜜不问自取的行为，亦有人质疑事件是摆拍，认为如属实应可报警处理。



网民意见：

ukshine星空：太离谱了，这种人只配穿68的衣服

爱吃荔枝的懒人一个：这个金额可以报警了，是事实的话，维权报警吧，

聪明的大猪2000：这特么不是盗窃吗

闯非洲小胖：这个朋友真不要脸必须全赔