伪造学历︱南韩勒令过百中国留学生离境 其中5人不服抗告

中国留学生再传伪造学历。南韩发现有过百名中国留学生伪造学历，勒令他们出境，其中5人提行政诉讼，要求彻回驱逐决定。

南韩韩联社报道，南韩法务部调查一个大学国际交流项目时，发现有112名中国留学生使用假的美国大学学士学位证书，之后扩大调查范围，发现更多中国留学生涉案。

报道引述南韩法律界消息，其中5名因扩大搜查时被发现造假，遭勒令出境的中国留学生，已针对光州出入境外国人事务所提起行政诉讼。



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该法律界人士指，上述5名留学生去年9月转入光州私立大学湖南大学当插班生。按计划，在海外大学完成三年教育课程的学生，通过该项目在湖南大学攻读一年课程便可取得学位。

5人认为，自己认真参加「美国大学」的网上课程，相关证书亦获得美国政府签发的海牙认证，个人难以验证权威的国际性认证，因而透过留学中介办理入学；5人认为光州出入境外国人事务所提出取消滞留许可和出境命令不当，要求撤回。