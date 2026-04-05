Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伪造学历︱南韩勒令过百中国留学生离境 其中5人不服抗告

即时中国
更新时间：21:27 2026-04-05 HKT
发布时间：21:27 2026-04-05 HKT

中国留学生再传伪造学历。南韩发现有过百名中国留学生伪造学历，勒令他们出境，其中5人提行政诉讼，要求彻回驱逐决定。

南韩韩联社报道，南韩法务部调查一个大学国际交流项目时，发现有112名中国留学生使用假的美国大学学士学位证书，之后扩大调查范围，发现更多中国留学生涉案。

报道引述南韩法律界消息，其中5名因扩大搜查时被发现造假，遭勒令出境的中国留学生，已针对光州出入境外国人事务所提起行政诉讼。

相关新闻：仅高中学历？︱江苏科大被炒教授 入职前遭多家法院列「老赖」

该法律界人士指，上述5名留学生去年9月转入光州私立大学湖南大学当插班生。按计划，在海外大学完成三年教育课程的学生，通过该项目在湖南大学攻读一年课程便可取得学位。

5人认为，自己认真参加「美国大学」的网上课程，相关证书亦获得美国政府签发的海牙认证，个人难以验证权威的国际性认证，因而透过留学中介办理入学；5人认为光州出入境外国人事务所提出取消滞留许可和出境命令不当，要求撤回。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
4小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前