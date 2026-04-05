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油价飙升｜国内航线加燃油费 800公里以上收¥120增5倍

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更新时间：18:28 2026-04-05 HKT
发布时间：18:28 2026-04-05 HKT

美伊战事持续，国际油价回落无期，多间国内航空公司宣布加收燃油费，800公里以上航段，旅客需多付120元人民币，增幅达5倍。

央视报道，受国际油价急升影响，，国航、厦航、中联航等多家国内航空公司，4月5日起增加旅客燃油附加费。

国内航线800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币60元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币120元。按规定享受国内民航成人普通票价10％的婴儿，免收燃油附加费。

长途线原来的燃油费只是20元。

按规定购买国内民航成人普通票价50%的儿童（含无成人陪伴儿童）、革命伤残军人和因公致残的人民警察，旅客运输燃油附加费收取标准为：800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币30元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币60元。

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