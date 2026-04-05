90后数学家王虹再传喜讯 获评纽约大学最高荣誉「银教授」

90后著名女数学家王虹再获殊荣。内地「极目新闻」道报道，当地时间4月2日，美国纽约大学柯朗数学科学研究所公布，王虹获评该校「银教授」，这一称号被视为纽约大学最高荣誉之一。



据该校官网介绍，王教授是傅里叶分析（Fourier analysis）和几何测度论领域的领军人物。她因于2025年解决了卡凯亚猜想（挂谷猜想）而闻名，该猜想是调和分析和几何学中的一个核心问题。她曾荣获玛丽亚姆·米尔扎哈尼新前沿奖和塞勒姆奖。她同时也是法国高等科学研究所（IHES）的终身教授。

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资料显示，「银教授」（Silver Professor）是纽约大学最高荣誉之一，也是纽约大学能够授予教职员工的、最负盛名的冠名教授席位。银教授的评选旨在表彰其卓越的成就以及对本科教育的杰出贡献。



王虹出生于广西桂林，父母为乡镇中学教师，16岁考入北京大学地球与空间物理系，后转入数学科学学院，曾经留学巴黎，2019年获美国麻省理工学院博士学位。2023年，她加入纽约大学库朗研究所担任副教授，今年升为正教授。去年9月，王虹正式出任法国高等科学研究所（IHES）第14位数学终身教授。

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近一年，王虹屡获国际数学大奖。2025年9月至11月，她在2个月内接连获得4项数学大奖，分别是：AWM萨多斯基奖、ICCM金奖、塞勒姆奖、奥斯特洛夫斯基奖。由此，她也被视为菲尔兹奖的热门人选，该奖项也被视为「数学界的诺贝尔奖」。