有线耳机︱不需充电连线零延迟 一隐藏功能助翻红销量急升20%

中高端手机已放弃的有线耳机，近日在内地年轻群体却翻红，销量急升20%。有线耳机成为网络热话，支持者认为，相对蓝牙耳机，除了有电线外，有线耳机是零缺点，特别是一个附加功能，更让年轻人追捧。

「有线耳机穿搭」成热搜

综合内媒报道，近期，被手机厂抛弃的有线耳机，在网络上突然翻红，大量网民讨论分享有线耳机话题，认为它几乎零缺点，毋须充电、零延迟、不用连线、难以丢失、价格亲民，除了有线之外，听歌看戏完胜蓝牙耳机。

实用功能讨论外，报道指，「有线耳机穿搭」在社群平台相关帖文已超过10万条。

分析认为，年轻人复古爱上有线耳机，是一种「时尚轮回」，亦或与澳洲男星Jacob Elordi、超模Bella Hadid、韩星Jennie、Jisoo等中外名人，频频配戴有线耳机有关，名人效应加持下，令有线耳机成为低成本却高辨识度的造型服饰。

有助保卫「边界感」

此外，网民认为，有线耳机尚有一个隐藏功能，就是戴上有线耳机，可以产生一种「不要骚扰我」的警示作用，对注重社交边界感的新一代而言很重要。

四川成都有数码产品店店长透露，近三个月店内有线耳机销量大增，部分售价仅约30元的款式，上架三天即售罄，购买的多为追求Y2K穿搭的18岁至25岁年轻女性。

调研机构Circana最新数据显示，2026年第一季有线耳机销售额年增约20%，结束过去长达五年的下滑趋势。与此同时，部分平价无线耳机销量反而出现衰退，显示消费市场的偏好正悄悄转变，其中18至30岁族群成为主要购买力来源。