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西九龙出发︱赴上海高铁现「飞蚊大军」 乘客齐施「如来神掌」驱赶︱有片

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更新时间：09:16 2026-04-01 HKT
发布时间：09:16 2026-04-01 HKT

「下午2:05从香港西九龙发车，一直到晚上10:42到上海虹桥，目前列车仍在行驶中。」一名网友对内地江南都市报表示，他3月31日乘坐的G386次高铁列车1至16节车厢，从香港出发到上海虹桥，车内有很多蚊虫。

根据网友发布的影片，车内乘客纷纷用手驱赶蚊虫。「列车员有上报，也有情绪安抚，但无具体措施。列车员说昨天停在潮汕检修，晚上开了一整晚的窗，蚊子飞进来藏起来了，今天列车一行驶，乘客一上车，蚊子就都飞出来了。」

有网民拍下当日G386列车上有大量飞虫。江南都市报/抖音@源清素
有网民拍下当日G386列车上有大量飞虫。江南都市报/抖音@源清素
有网民拍下当日G386列车上有大量飞虫。江南都市报/抖音@源清素
有网民拍下当日G386列车上有大量飞虫。江南都市报/抖音@源清素

该网友说，他们希望尽快解决问题，并要求车票补偿。「我提前下车了，但是车上还有乘客，大部分乘客还要坐很久时间。我是实在无法忍受蚊子，所以另行买票下车了。」该网友说。

随后，G386列车所属的广州铁路集团（广铁集团）客服人员回复称：「暂未接到相关投诉，将登记反馈，后续等待列车车组回复。

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