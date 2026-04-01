燃油费上调加春假 民航4月机票量价齐升

内地航线燃油附加费将于4月5日上调，引发旅客提前囤票；叠加多地中小学春假与清明假期连休形成6天长假，使得今年4月内地民航机票一反常态出现量价齐升。航旅纵横数据显示，今年清明假期内地航线机票预订量超190万张，按年增长20%；出入境航线预订超59万张，按年增12%。清明假期内地裸票均价656元（人民币，下同），按年上涨10.1%。

订票量超190万张增20%

3月25日，春秋航空率先宣布4月5日起上调内地航线燃油附加费，成为首间明确调价的航司。按内地每月5日的调价机制，当前油价高位运行下，预计燃油附加费将从20元上涨至50元左右。吉祥、厦航等航司此前已上调部分国际航线费用。燃油费上调引发消费者囤票，不少旅客提前锁定行程以规避成本增加。

「本来还在犹豫，是春假出去，还是五一出去，但听说燃油附加费马上就要涨不少，就觉得现在还是性价比不错的出行时机。」成都家长小孟说。

春假政策不仅带动了成都、南京、杭州等核心枢纽城市的出行需求，也激活多个支线城市的航空客流。航班管家数据显示，4月1日-6日，扬州、徐州、盐城等地均实现了航班量与票价的双增长。