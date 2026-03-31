中证会原副主席王建军被起诉 「靠监管吃监管」去年遭双开

最高人民检察院网周二（31日）消息，中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席王建军涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对王建军作出逮捕决定，并指定由山东省潍坊市人民检察院审查起诉。近日，潍坊市人民检察院已向潍坊市中级人民法院提起公诉。

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去年4月30日，王建军先被查，随后于11月3日确认其被「双开」的消息。



检察机关指，王建军利用担任中国证券监督管理委员会云南监管局党委委员、副局长，中国证券监督管理委员会办公厅副主任、市场监管部主任等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。



公开资料显示，王建军1968年3月出生，经济学硕士。其曾任中国证监会办公厅主任、党委办公室主任等职，2016年4月任深圳证券交易所党委副书记、总经理，后任深圳证券交易所党委书记、理事会理事长，2021年10月任中国证券监督管理委员会副主席。