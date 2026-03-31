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最高法院：对配偶语言暴力属家暴

即时中国
更新时间：09:16 2026-03-31 HKT
发布时间：09:16 2026-03-31 HKT

内地最高人民法院昨天发布4宗反家庭暴力典型案例，表明长期对配偶谩骂诋毁、侮辱人格，以及长期限制配偶正常社会交往对其造成侵害，均属于家庭暴力。最高法院又表示，反家庭暴力法实施以来，法院共签发人身安全保护令3.3万份。

在案例一中，张姓丈夫婚后对赵姓妻子无故谩骂、侮辱诋毁。庭审中，丈夫多次发表「女人不打不骂不听话」等错误言论，并承认自己在家庭生活中长期辱骂妻子。

最高法院表示，经常性地用脏话谩骂、羞辱、嘲讽家庭成员，会造成其抑郁、自我否定等精神伤害，该行为属于家庭暴力。该案进一步拓宽了精神侵害类暴力的范围，明确「语言暴力也是家暴」，加大对家庭暴力受害人的保护力度。法院准予两人离婚，同时判令张姓丈夫支付离婚损害赔偿金。

在另一案例中，丈夫长期以殴打、辱骂、侮辱等方式禁止妻子与其他异性交谈。妻子中秋节给装修工人送月饼表示感谢，丈夫据此认为妻子与装修工人有不正当关系；双方在银行办理贷款时，妻子与职员闲聊为其推荐中医，丈夫也认为妻子与职员有不正当关系。妻子因此恐惧与异性接触，无法正常社交，人民法院依法签发人身安全保护令。

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